"C'est lui qui a le point" : Jean-Luc Mélenchon estime que Macron a réussi à mettre en place ses réformes

Emmanuel Macron a gagné une bataille, mais pas encore la guerre. C'est en substance le message que Jean-Luc Mélenchon a fait passer sur France info, samedi.

"Monsieur Macron s'en est vanté dans son interview. Il a dit : 'J'y suis arrivé en cinq mois'. Bon, il y est arrivé", a admis Jean-Luc Mélenchon.

"Vous connaissez notre réplique, on lui a dit : 'Bonhomme, attends, ça n'est pas terminé'. Mais, pour l'instant, c'est lui qui a le point. Faut pas chercher à le cacher, parce que si on raconte des histoires, on n'est pas crédible."

"Nous avions un mécanisme de résistance sociale tel que le dur de la réforme libérale qui est passé sur l'Angleterre, l'Allemagne, et même le Portugal, l'Espagne, l'Italie, n'avait pas atteint la France", a expliqué Jean-Luc Mélenchon. Mais cela n'a pas suffit. Pourtant, Emmanuel Macron "est en état surcritique. Normalement, l’avalanche devrait avoir lieu, mais elle n’a pas lieu", s'est étonné Jean-Luc Mélenchon. "C’est un moment étrange pour le pays", a-t-il ajouté.

La situation peut-elle tourner ? "On peut espérer reprendre le point. Et c’est clair que, si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c’est parti !", a-t-il espéré. "Mais ce n’est pas le cas", a-t-il conclu.