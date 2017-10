"C'est dès l'école qu'on apprend à se respecter" lance Jean-Michel Blanquer

Invité de RTL ce jeudi matin, Jean-Michel Blanquer a évoqué différents sujets, notamment la difficulté de l’apprentissage des mathématiques. Face à l’enseignement parfois jugé suranné de cette matière, le ministre de l’Education mission a confié deux mathématiciens français de renom : le député Cédric Villani et l'inspecteur général Charles Torossian.

"Nous avons eu des réflexions importantes ces dernières années"a-t-il indiqué. "Je leur demande de travailler sur ce que nous devons faire pour donner cet appétit des mathématiques à tous les enfants. Tous les enfants ont un potentiel mathématique."

Le ministre a également donné son avis sur une question ‘actualité, l’égalité garçons-filles.

"Respecter autrui c'est fondamental, et cela englobe évidemment la question de la relation entre les garçons et les filles. Et c'est dès l'école qu'on apprend à se respecter. C'est du domaine de la vie quotidienne. Ce sont des choses que l'on doit faire comme monsieur Jourdin fait de la prose. Il faut être vigilant sur les questions du quotidien mais il n'est pas nécessaire de faire un cours sur l'égalité garçon-fille".