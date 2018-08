C'est confirmé, Facebook note ses utilisateurs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Twitter a fait de même. On ne sait cependant rien du fonctionnement de ces systèmes de notation ou d'estimation de la fiabilité d'un profil numérique. Et évidemment personne ne peut avoir accès à sa note. Ce qui, en un sens, est assez logique : révéler la formule utilisée pour mesurer la fiabilité des utilisateurs permettrait sans aucun doute aux personnes malveillantes de contourner la surveillance.

Tessa Lyons a affirmé au Washington Post que cette notation est un des nombreux indicateurs permettant à l'entreprise de mesurer l'ampleur du phénomène de fake news, et qu'il ne s'agit pas d'agir à partir de cette seule note.

Facebook a commencé à donner à ses utilisateurs des "notes de réputation", qui sont censées prédire leur "crédibilité" sur échelle allant de zéro à un. Le but est de mesurer la "crédibilité" des informations relayées par ses utilisateurs afin d'être capable d'identifier les individus ayant des comportements nocifs. Il s'agit bien entendu de lutter contre le phénomène des fake news, comme l'a affirmé Tessa Lyons, la responsable de la lutte contre la désinformation du réseau social.

