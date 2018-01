Le business très lucratif de Brigitte Macron au Touquet

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dans ce même numéro de Capital, on apprend aussi que la Première dame n'a toujours pas lancé sa fondation. Et ce alors que son enveloppe annuelle s'élève à 440 000 euros. "Elle ne veut pas s’enfermer dans une seule thématique", explique son entourage.

Selon Capital, elle possède une grande maison au Touquet, héritée de son père (et estimée à 1,4 million d'euros). Des revenus fonciers ont été déclarés à hauteur de 36 200 euros pour la période de janvier à août 2016, indique encore le magazine économique. Cette somme correspond aux loyers perçus de la part d'une agence immobilière et d'une boutique de vêtements, installées aux pieds de la propriété. Les deux établissements commerciaux ont vu d'ailleurs leurs chiffres d'affaires augmenter depuis l'élection d'Emmanuel Macron.

On a tous entendu parler de la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron, mais un peu moins de celle de son épouse. Dans son dernier numéro, Capital s'est donc intéressé aux "petits secrets de Brigitte Macron". L'ancienne professeur serait plutôt bien lotie et bien évidemment pas grâce à sa retraite...

