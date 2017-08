Burkina Faso : "attaque terroriste" meurtrière dans un café-restaurant de Ouagadougou

Bain de sang à Ouagadougou. La capitale du Burkina Faso a été victime d'une attaque dimanche soir, lorsqu'un restaurant a été pris pour cible par plusieurs assaillants. Le bilan fait état de 18 morts et d'une dizaine de blessés, a annoncé le gouvernement. Le ministre de la Communication a qualifié l'attaque de "terroriste". Un ressortissant français d'une soixantaine d'années se trouve parmi les victimes.

Selon RFI, l'attaque a commencé autour de 21h, heure locale. Des coups de feu ont été entendus au niveau du café-restaurant "Istanbul", situé sur l’avenue Kwame N'krumah.

C’est dans cette artère centre de la capitale burkinabè, à quelque 200 mètres, que se trouve aussi le café "Cappuccino", cible d'attaque djihadiste le 15 janvier 2016. Un attentat dans lequel une trentaine de personnes avaient alors été tuées, dont deux Français.

Plusieurs hommes sont descendus d'un véhicule 4x4 et ont commencé à tirer sur les clients assis sur la terrasse. La police a évacué les civils avant l'arrivée de l'armée et de la gendarmerie qui ont tout de suite lancé l'assaut. Deux assaillants auraient été tués. Le Quai d'Orsay a demandé lundi matin aux ressortissants français d'éviter la zone et de rassurer leurs proches. Le quartier de l'attaque est toujours bouclé par les forces de sécurité qui recherchent d'éventuels assaillants.