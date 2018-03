Burkina Faso : l'ambassade de France visée par une attaque

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un automobiliste écrase et tue un homme de 23 ans après un différend

Acier: une "guerre commerciale" entre l'Europe et les USA "ne fera que des perdants" (Le Maire)

Attaque terroriste ce matin à #Ouagadougou #burkinafaso : solidarité aux collègues et aux amis burkinabé #prudence #évitezlecentreville

Une attaque a visé l'ambassade de France et l'état-major des armées à Ouagadougou, ce vendredi. Un peu avant midi, l'ambassade de France située dans la capitale du Burkina Faso a indiqué sur sa page Facebook , : "Attaque en cours à l'ambassade de France et à l'Institut français. Restez confinés là où vous êtes".

