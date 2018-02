Bure : "Ce ne sont pas de gentils écologistes dans la forêt" souligne Castaner

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

JO-2018: Gisin vole la vedette à Shiffrin et Vonn en combiné alpin

Pour raison d’état d’urgence et de menace terroriste : Le gouverneur Ami Kane annule la marche du Collectif « Respectez Nos Voix »

En savoir plus

"Le président de la République met la pression sur ce sujet. Parce qu'il n'est pas question qu'il y ait des zones de non-droit." Et de poursuivre : "Il n'est pas question de laisser s'enkyster des gens qui décident de ce qui est bon pour la nation contre la loi."

"Ils ne se comportent pas dans le respect de nos règles de droit, et il faut que le droit soit respecté partout" a-t-il martelé.

Le gouvernement a lancé une opération du site de Bure, contestée par l'extrême-gauche et les écologistes. Sur BFMTV, Christophe Castaner, secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé des relations avec le Parlement a justifié cette opération. "Aujourd'hui, il y a une occupation illicite de l'espace, en l'occurrence une forêt" souligne le ministre. "Ce ne sont pas de gentils écologistes dans la forêt. Ce sont des gens qui manifestent très souvent de façon violente."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres