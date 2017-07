Budget de la Défense : 1,2 milliard d'euros de crédits débloqués

Florence Parly, la ministre des Armées, revient pour le JDD de ce dimanche sur la crise autour du budget de la Défense. Dans cet elle annonce un geste d'apaisement, avec le dégel de 1,2 milliard d'euros de crédits sur les 1,9 milliard gelés en 2017.

"Les mesures d'économie qui ont été prises ne compromettent pas le fonctionnement de nos armées en 2017 et l'engagement d'augmenter le budget de défense tout au long des prochaines années sera tenu", commence-t-elle par argumenter dans les colonnes de l'hebdomadaire, avant de préciser : "c'est sur les grands programmes d'équipement que les ajustements seront faits par lissage".

Elle promet être "également en discussion pour que des crédits gelés en 2017 soient dégelés.

C'est déjà le cas depuis jeudi pour 1,2 milliard d'euros qui nous seront restitués par anticipation dès ce mois-ci".

Ces crédits vont "offrir une plus grande visibilité au ministère et à la Direction générale de l'armement dans la gestion de leur trésorerie et le paiement des factures", explique une source gouvernementale à l'AFP.

Le gel de ces crédits avait été annoncé début juin par Sylvie Goulard, alors ministre des Armées.