Bruxelles : un terroriste abattu par des militaires après une explosion

Cet attentat s'inscrit dans une série d'attaques qui touche plusieurs pays à commencer par la France, qui a évité de nouvelles victimes sur les Champs-Elysées. Un sommet européen aura lieu, sous très autre sécurité, les 22 et 23 juin prochain à Bruxelles.

Grand mouvement de panique dans la gare centrale de Bruxelles après l'explosion d'une valise mardi vers 21h. Le souffle "de faible puissance" selon le parquet fédéral, n'a pas fait de victimes. Le propriétaire de la valise, qui aurait crié "Allah U Akbar", a ensuite été abattu par des militaires qui patrouillaient. Les autorités judiciaires ont évoqué "une attaque terroriste." La gare centrale de Bruxelles est l'un des lieux les plus fréquentés du pays.

