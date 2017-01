Bruno Le Roux aux policiers : "je sais que la violence augmente et que vous pouvez être pris pour cible"

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux accordé un entretien au Parisien dans lequel il revient, un mois après son arrivée place Beauvau, sur les grandes problématiques auxquelles font face les forces de l'ordre.

"Durant ce quinquennat, il a fallu reconstruire notre sécurité mise à mal par les non-recrutements et les suppressions de postes du quinquennat précédent", commence par rappeler le ministre.

"Nous l'avons payé cher, mais 4 600 policiers ont été affectés dans les services en 2016. Le même nombre sera formé en 2017. (...) Nicolas Sarkozy et son Premier ministre François Fillon avaient supprimé aveuglément 13 000 postes de policiers et de gendarmes", explique-t-il.

Interrogé sur les tirs d'armes de guerre que subissent parfois les policiers, Bruno Le Roux répond : "Ce que je leur dis est simple : je sais que la violence augmente et que vous pouvez être pris pour cible." Il assure que les moyens de protection sont augmentés : "nous changeons les matériels, les véhicules, les armes, les gilets pare-balles. Par ailleurs, le projet de loi Sécurité publique qui sera voté avant la fin du quinquennat offrira des protections supplémentaires, par l'anonymisation de certaines procédures par exemple et par l'instauration d'un régime unique de l'usage des armes, commun aux policiers et aux gendarmes."

Concernant les violences, il donne justement des nouvelles du jeune policier très grièvement brûlé à Viry-Châtillon en octobre : "Je suis sa situation de très près. Il se repose et fait preuve chaque jour d'une volonté extraordinaire. A tel point qu'il veut revenir le plus vite possible aux côtés de ses collègues."