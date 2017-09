Bruno Retailleau réfléchit à être candidat à la présidence des Républicains

Un autre candidat dans l'arène ? Bruno Retailleau a annoncé vendredi qu'il dira "d'ici une dizaine de jours" s'il rejoint la course à la présidence du parti. "J'aurais souhaité que l'on puisse faire le travail de refondation avant d'élire un nouveau président", a confié le président du groupe LR au Sénat dans un entretien accordé à l'Opinion. "Je pensais qu'il ne fallait surtout pas livrer une bataille d'ego avant d'avoir rebâti notre corpus idéologique et les méthodes de fonctionnement de notre parti" a-t-il poursuivi.

L'élection pour la présidence des Républicains se tiendra le 10 et 17 septembre prochain.

Se sont déjà déclarés candidats Florence Portelli, conseillère régionale d’Ile-de-France et maire de Taverny (Val-d’Oise), Laurence Sailliet, proche du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, Daniel Fasquelle, trésorier du parti et député du Pas-de-Calais, mais surtout Laurent Wauquiez, qui part comme le favori.

Et Bruno Retailleau n'a pas manqué d'adresser une pique à celui qui pourrait être son futur rival. "Laurent Wauquiez a raison quand il dit qu'il faut une droite qui assume des valeurs. Mais il faut aussi être capable de rassembler. On ne doit pas avoir le choix entre une droite ramollie et une droite rabougrie". Dans son entretien, ce très proche de François Fillon a également estimé que toute la droite était à "rebâtir" mais que "la France est en train de sortir de l’hypnose macronienne".