Bruno Le Maire veut un plafonnement à 200€ par an des frais bancaires des plus fragiles

Les frais bancaires exhorbitants pour les personnes ayant déjà des difficultés à joindre les deux bouts, c'est peut-être bientôt fini. Invité sur BFMTV ce dimanche, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a fait part de son intention de plafonner à 200 euros par an les frais bancaires des Français les plus fragiles.

"Certains qui ont peu de revenus, pas de salaire peuvent payer jusqu'à 400, 500, 600 euros de frais bancaires. C'est inacceptable, je souhaite que nous parvenions à un plafonnement à 200 euros par an maximum pour les personnes les plus fragiles, celles qui bénéficient de l'offre spécifique", a déclaré le ministre.

Il recevra ce lundi les grandes banques françaises pour échanger sur la protection des personnes les plus fragiles. Il veut notamment qu'elles augmentent de 30% le nombre de comptes spécifiques qui leur sont destinés et qu'un système d'alerte et de prévention "beaucoup plus efficace" soit mis en place.

"Je souhaite qu'elles jouent le jeu, je souhaite qu'elle continuent à jouer le jeu. Et puis si nous voyons d'ici six mois que ça ne fonctionne pas, nous prendrons d'autres mesures", a-t-il prévenu.