Bruno Le Maire : "Je ne vous laisserai pas dire que je favorise les plus riches"

Une politique pour les riches ? : "L'économie française a besoin de capital, nous lui donnons plus de capital. Elle a besoin d'investir? Nous lui en donnons les moyens (…) Je ne vous laisserai pas dire que je favorise les plus riches. Nous supprimons l'ISF uniquement sur les valeurs mobilières, pas sur l'immobilier".

Le coût pour l'Etat des réformes de l'ISF et de la taxation sur les revenus du capital : "Non, ce sont 5 milliards d'effort pour l'économie française, 5 milliards d'effort pour ceux qui entreprennent, 5 milliards d'euros pour ceux qui prennent des risques, 5 milliards d'euros pour que les entreprises tournent mieux, 5 milliards d'euros pour qu'elles innovent, pour qu'elles investissent, pour que leurs produits soient meilleurs, pour qu'elles puissent aller sur les marchés étrangers avec des produits performants, attractifs, qui s'achètent et qui créent de l'emploi en France"

La vente de STX : "La France construit l'avenir de son industrie avec des partenaires européens", explique-t-il.

"Avant l'actionnaire majoritaire était coréen et personne ne s'en émouvait (…) si les engagements ne sont pas tenus, nous reprenons nos 1% (prêtés à l'Italien pour 12 ans, NDLR) et donc la majorité dans le capital"

La taxe d'habitation : "Je veux qu'elle disparaisse à terme, parce qu'un impôt qui n'est pas juste, qui n'est pas clair, qui n'est pas compréhensible pour les Français, c'est un impôt qu'il faut supprimer."