Bruno Le Maire : "nous ferons évaluer nos choix fiscaux dans deux ans"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Non, M. Pokora n'a pas sauvé la vie de David Ginola

Jean-Michel Jarre et Laurent Garnier contre le décret limitant le niveau sonore de la musique

En savoir plus

Il ne faut jamais oublier que la fiscalité est un instrument et sert un objectif: créer des emplois et favoriser le retour de la croissance en France" explique le ministre. Rendez-vous dans deux ans.

Et le gouvernement prend même le risque d'évaluer sa propre politique. "Par souci de transparence, nous ferons évaluer nos choix fiscaux dans deux ans par des parlementaires, l'Insee, le Trésor et la Cour des comptes.

D'une certaine façon, Bruno Le Maire joue sa place au gouvernement. En prenant le risque de réformer l'ISF, malgré l'opposition de l'opinion générale, le gouvernement et particulièrement le ministre de l'Economie n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. "On ne met pas fin à une querelle de 35 ans sur la fiscalité du capital en un débat parlementaire! La meilleure réponse, ce seront les résultats de ces choix fiscaux sur notre économie" explique Bruno Le Maire dans le Figaro.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres