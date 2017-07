Bruno Le Maire dénonce la gestion "scandaleuse" d'Areva

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Jeux Olympiques JO-24/2028: entre Paris et Los Angeles, les Jeux sont presque faits

Marin Cilic sort Gilles Muller et rejoint Sam Querrey en demi-finales

Le Pakistan veut plus de contraception pour moins de population

En savoir plus

"J'ai eu l'occasion de taper du poing sur la table sur ce qui est en train de se passer pour Henley Point (le projet nucléaire britannique d'EDF, victime de retards et de dérapage de coûts, ndlr)", a ajouté le ministre.

Après avoir renfloué EDF de trois milliards d'euros en mars, l'État doit apporter 4,5 milliards d'argent frais à Areva au troisième trimestre, et la Cour des comptes a souligné dans son récent rapport sur les finances publiques qu'une bonne partie de cette somme, 2,3 milliards, restait à financer.

"Ce qui s'est passé chez Areva est proprement scandaleux", a déclaré le ministre devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale, en dénonçant "la manière dont cette entreprise publique a été gérée et le coût que ça représente pour les finances publiques".

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a pointé du doigt ce mercredi la gestion "scandaleuse" du groupe nucléaire Areva, que l'État s'apprête à recapitaliser.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres