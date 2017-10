Bruno Le Maire critique la volonté des Républicains d'exclure des membres du gouvernement

Bruno Le Maire (Public Sénat) : "Les Républicains feraient une erreur s'ils excluaient Gérald Darmanin et Edouard Philippe. On peut combattre sur le terrain politique en contestant telle décision mais je ne crois pas que les exclusions soient des réponses modernes et compréhensibles pour les Français."

François Baroin (RTL) : "Il y a une réalité structurelle où (Emmanuel Macron) a sûrement une vision centralisatrice (…) Il a certainement beaucoup d'ambition pour le pays, et il a raison, et je ne doute pas de sa vision réformatrice qui est louable. Ce que je pense en revanche, c’est que sa construction personnelle, l’organisation du pouvoir actuel, est très centralisatrice (...) L'État ne peut plus tout. Il faut faire confiance, il faut décentraliser. Nous sommes dans une période où l'on recentralise beaucoup trop."

Jean-Marie Le Guen (Sud radio) : "Il y a une faiblesse, un opportunisme, notamment de la France Insoumise, qui se laisse aspirer, par souci électoral, peut-être par complaisance idéologique, vers des thèses communautaristes et qui vont même au-delà.

Je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas du tout sur cette tradition, par faiblesse, est entouré de gens qui sont sur cette position et son mouvement est aspiré par ce type de positions, ce qui rajoute à la gravité et à l'extrémisme de la position mélenchonienne."