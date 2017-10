Bruno Le Maire : "Aucun site d'Alstom ne fermera en France"

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a assuré "qu'aucun site d'Alstom ne fermera en France" et "qu'aucun emploi ne sera supprimé en France" dans ce fleuron, dont la branche ferroviaire a récemment été cédée à l'allemand Siemens.

"Il y a ceux qui proposent des solutions d’hier - celle du repli - et ceux qui regardent la réalité, et notamment la concurrence chinoise, en face" a-t-il expliqué à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement.

"On s’unit ou on se divise ? On reste seuls ou on se rassemble avec les meilleurs ? Je présiderai moi-même le comité de suivi des engagements de Siemens vis-à-vis d’Alstom et de la France."