Bruno Le Maire anticipe une croissance plus forte que prévue en 2017

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Vaudoise Maude Mathys remporte la course

Circulation perturbée entre Saint-Philippe et Saint-Joseph

Ethiopie: les Oromos manifestent, un an après un festival meurtrier

Canada: cinq blessés à Edmonton et un suspect arrêté dans un "acte de terrorisme"

En savoir plus

Nos prévisions sont basées sur 1,7%, elles ont été jugées sincères" par le Haut conseil des finances publiques, a déclaré le ministre. "Et j'espère pour 2018, avec les choix que nous avons fait en matière de fiscalité, de transformation de la fiscalité, que nous ferons plus qu'1,7%", a-t-il ajouté.

"Je pense que nous ferons mieux, autour de 1,8% en 2017. J'espère et je souhaite que nous fassions plus que 1,7%.

Une possible bonne nouvelle pour les finances publiques ? Selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, invité ce dimanche de l'émission Le Grand Jury sur RTL/Le Figaro/LCI, la croissance française sera plus élevée qu'attendu cette année. Il anticipe une hausse de 1,8% du PIB au lieu de 1,7% prévu par le gouvernement pour son budget.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres