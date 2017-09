Bruno Le Maire annoncera des privatisations d'entreprises dans les prochaines semaines

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Dolly party, centre commercial, découverte macabre: voici votre brief info de ce samedi après-midi

En savoir plus

Le ministre a expliqué que le gouvernement estime "vraiment que c'est une meilleure façon de dépenser de l'argent en finançant l'innovation plutôt que d'être emprisonné dans certaines compagnies qui ne sont pas stratégiques pour l'Etat français. L'innovation est la clé du futur pour l'économie, la clé pour rendre la France plus forte".

Une vague de privatisations se précise. "Je vais annoncer dans quelques semaines que nous allons privatiser certaines entreprises pour avoir de l'argent afin de financer l'innovation", a déclaré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ce samedi lors du forum The European House - Ambrosetti, en Italie. Cet évènement, une sorte de mini-Davos à l'italienne, se tient jusqu'à dimanche aux abords du lac de Côme.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres