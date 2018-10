Bruno Julliard récupéré par Emmanuel Macron ?

La démission du 17 septembre de Bruno Julliard répondait-elle à un agenda politique ? L'homme politique avait en tout cas bien scénarisé sa rupture et évoquait jusqu'ici de se présenter contre son ancienne partenaire politique. Selon Le Parisien, certains proches du Président de la République militeraient pour permettre le ralliement de l'ex-adjoint à la Culture de la Ville de Paris. S'agit-il des proches de Benjamin Griveaux, qui tenteraient de la sorte de se débarasser d'un potentiel adversaire supplémentaire lors des prochaines élections municipales ? On n'en sait encore rien. Mais Christophe Girard, son remplaçant à la Culture parisienne et un proche d'Anne Hidalgo, l'a directement accusé de vouloir se "faire remarquer" par le gouvernement en place.

Pour lui, il y a question

"Vous savez que Françoise Nyssen est affaiblie et qu'une campagne est menée contre elle. Est-ce que Bruno Julliard rêve d'être secrétaire d'Etat dans le gouvernement d'Edouard Philippe? Est-ce qu'il a voulu attirer l'attention?".

Selon un macroniste interrogé par Le Parisien, on pousserait pour qu'il obtienne un portefeuille : "Ils vont le récupérer, ministre de la Jeunesse ou de la Culture ce serait pas mal". Un mouvement qui mettrait la maire de Paris dans une situation encore plus délicate, tant l'ancien premier adjoint bénéficie d'un soutien réel dans sa ville. Paris ressemble de plus en plus à une forteresse en état de siège pour Anne Hidalgo.