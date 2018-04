Bruno Bonnell : "Ce qui se dit en circo, je n'en ai rien à foutre"

Profil atypique de l'Assemblée nationale, Bruno Bonnell a sa vision très personnelle de son rôle de député. Dans un portrait dressé par le journal Le Monde, il justifie son peu de contact avec les habitants de sa circonscription. "Je ne suis pas là pour faire l’assistante sociale. Pour les places en crèche ou les logements, allez voir ailleurs !" tranche-t-il "Ce qui se dit en circo, je n'en ai rien à foutre" estimant qu'il fallait "sevrer la population des vieilles pratiques. Je suis un élu de la nation."

"J’ai mon style.

Ma personnalité, c’est d’être mal compris. Je m’en fous, le principal, c’est que je sois convaincu" assure l'ancien dirigeant lyonnais, qui a enchainé les sorties polémiques, ces derniers mois, notamment sur le pouvoir d'achat. "On n'entend que ça, le pouvoir d'achat, comme si la vie se résumait au pouvoir d'acheter", explique-t-il. Et de résumer : "J’ai une vie passionnante, je suis un bon client pour les médias et je suis régulièrement cité dans Le Canard enchaîné, ça énerve."