Brune Poirson veut la fin du plastique superflu

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La tombe du poète et peintre William Blake découverte à Londres

"Pas de place" pour les néo-nazis et suprémacistes aux Etats-Unis, dit Ivanka Trump

Marathon dames: Calvin, médaillée d'argent et sans regret

En savoir plus

La ministre a maintenu l'objectif de "100% des plastiques recyclés en 2025é, engagement par ailleurs présidentiel. Elle a rappelé qu'il y avait urgence de repenser la gestion de nos déchets plastiques, surtout depuis que la Chine commence à refuser certains déchets européens. Plus étonnant, la ministre a affirmé soutenir les "plastic attacks", mouvements initiés par des militants qui enlèvent les emballages plastiques de produits dans les magasins une fois passés à la caisse.

La secrétaire d'Etat prévoit aussi des mesures sur le "suremballage", menées de front avec des mesures de nettoyage et protection pour limiter au maximum les dégats qui concernent les océans.

La secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solidaire Brune Poirson s'est exprimé dans le Figaro pour défendre le plan de lutte contre le plastique du gouvernement. Elle a appellé de ses voeux à une "transformation de l'économie française", considérant qu'il fallait qu'elle mute en une économie plus "circulaire". Cela passe selon elle par une suppression des usages "superflus ou substituables" du plastique. Ainsi des "pailles, gobelets ou assiettes" en plastique qui devraient disparaitre de la vente prochainement.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres