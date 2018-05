Une marque de produits de beauté utilise le nom de Brigitte Macron pour arnaquer les clients sur Internet

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ce n'est malheureusement pas la première fois que le nom de a Première Dame est utilisé sans son autorisation pour des pratiques frauduleuses et des tentatives d'escroqueries. Fin mars, le cabinet de Brigitte Macron avait été contraint de porter plainte pour usurpation d'identité. Des e-mails, envoyés depuis une adresse laissant penser qu'il s'agissait d'elle, exigeaient des services privilégiés dans des hôtels de luxe.

Le site Beauty and Truth propose aux clients une dose d'essai à moins de 4 euros. Le piège se referme lorsque les internautes découvrent qu'ils ont souscrit à un abonnement. Les clients doivent alors débourser la somme de 88 euros par produit reçu.

Ces publicités et ces articles étaient accompagnés de la photo de la Première dame, Brigitte Macron. Ces éléments trompeurs et falsifiés précisaient que l'épouse d'Emmanuel Macron était la PDG de l'entreprise de cosmétiques. L'entourage de Brigitte Macron a dévoilé que cette information était bien entendue fausse.

Le site officiel de la marque "Beauty and Truth" a utilisé le nom de Brigitte Macron dans des publicités, sans son accord, afin de piéger les consommateurs. Certains internautes, ayant découvert cette offre de produits et ce site en question, ont écrit directement à Brigitte Macron pour l'avertir de cette pratique douteuse.

La société en question a tenté de faire croire que Brigitte Macron était patronne d'une entreprise de cosmétiques et l'égérie d'une marque de crèmes antirides.

