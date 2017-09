Brexit : Le Labour met des bâtons dans les roues de Theresa May

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

JUSTICE Calais : Un chauffeur polonais condamné pour trafic de migrants Le routier avait été interpellé avec six Albanais dans la citerne de son camion…

Croissants et viennoiseries vont vous coûter cher à la rentrée

Indépendants: Philippe confirme la fin du RSI et promet un "coup de pouce"

Irma au niveau maximum, menace les Antilles et la Floride

Le gouvernement est donc dans une position délicate : avec une opposition tenace et non déstabilisée par le Brexit (son chef Jeremy Corbyn ne s'est pas "compromis" dans le camp Remain), elle va devoir compter sur le soutien de son allié pour avoir une majorité, le parti des unionistes nord-irlandais DUP. Le mois à venir va être décisif pour Theresa May…

Et d'accuser le gouvernement d'en profiter pour durcir les conditions sociales et de s'en prendre aux salariés. Le parti de gauche demande donc des amendements ou promets de saboter la loi.

Si les négociations vont bon train et connaissent bien des embûches entre Royaume-Uni et Union européenne, ce n'est guère mieux en interne. Le principal parti d'opposition, le Labour, a fait savoir mardi 5 septembre qu'il ne pouvait voter l'actuel projet de Brexit présenté le jeudi suivant car il redistribuait les prérogatives jusque-là tenues par l'Union européenne de façon inappropriée. Selon le Labour, trop de pouvoir serait remis entre les mains des ministres aux dépens de ma Chambre des Communes.

