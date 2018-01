Brexit : l'UE serait toujours ouverte à un changement d'avis du Royaume-Uni

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En 2018, cap sur Mars et Mercure pour le CNES et ses partenaires

Vigilance orange aux vents violents en Corse, Alpes-Maritimes et Var

Vents violents et fortes pluies : le littoral atlantique en vigilance, la Corse en alerte

Une figure de Wall Street appelle les patrons à s'engager plus pour le bien commun

Le Belge écoute en moyenne deux heures et demi de musique par jour

General Motors s'attend à ses plus gros bénéfices annuels

"Nos cœurs vous sont toujours ouverts", a-t-il conclu, en jouant sur l'expression anglaise "change of heart", qui signifie changer d'avis.

La "réalité" du Brexit approche "avec toutes ses conséquences négatives", a-t-il fait remarquer devant les députés européens réunis en session plénière. Et d'ajouter : "Sauf s'il y un changement d'avis de la part de nos amis britanniques".

Même si la Première ministre britannique, Theresa May, a écarté l'option d'un nouveau referendum, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a assuré ce mardi à Strasbourg que l'UE était toujours ouverte à un changement d'avis du Royaume-Uni.

