Brexit : Theresa May convoque enfin une réunion spéciale en vue d'un accord

Theresa May va donc enfin proposer au Cabinet un accord sur le Brexit mercredi. Les négociateurs ont réussi à sortir de l'impasse au sujet de la frontière irlandaise.

Si un accord était conclu avec l'Union européenne dans les prochains jours, Theresa May devra réussir à convaincre son parti et le reste du Parlement pour un vote clé aux Communes.

Le Royaume-Uni et l'Union européenne souhaitent convoquer un sommet spécial des dirigeants européens à la fin du mois de novembre pour signer l'accord de retrait.

La Première ministre est sous la pression des députés pro-européens et des Brexiteers.

Theresa May va réunir une réunion spéciale de son Cabinet mercredi afin de discuter de l'accord sur le retrait du Brexit.

