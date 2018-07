Brexit : Theresa May annonce qu'elle conduira désormais les négociations

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Elton John accuse la Russie et l'Europe de l'Est de "discrimination envers les gays"

En Thaïlande, tête rasée et monastère pour les enfants rescapés de la grotte

Accord salarial entre Disneyland et les syndicats

Le pays de Sa Majesté doit quitter l'UE le 30 mars prochain, mais les deux parties doivent parvenir à un accord de divorce d'ici à la fin octobre en vue, notamment, de jeter les bases de ce que sera la nouvelle relation entre l'Union et son futur ex-pays membre après le Brexit.

"Il est essentiel que le gouvernement s’organise de la manière la plus efficace pour permettre au Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne", explique la dirigeante conservatrice dans ce document, ajoutant : "Je dirigerai (désormais) les négociations avec l’Union européenne".

Theresa May change son fusil d'épaule. Si jusqu'à présent c'est son ministre du Brexit qui menait les discussions relatives à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la première ministre a annoncé, ce mardi 24 juillet dans une déclaration écrite au Parlement, qu'elle se chargerait elle-même de cette mission, dorénavant.

