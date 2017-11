Brexit : le Royaume-Uni annonce la date et l'heure exacte de sa sortie de l'UE

Ce vendredi 10 novembre, le gouvernement britannique a annoncé que le Brexit aura lieu le 29 mars 2019 à 23 heures GMT. "Notre amendement indique clairement que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne à 23 heures, le 29 mars 2019", a déclaré dans un communiqué le ministre en charge du Brexit, David Davis. Selon son ministère, certains députés s'inquiétaient que la date de mise en œuvre du Brexit ne soit pas inscrite dans la loi. "Nous avons écouté les membres du public et du Parlement, et nous avons apporté ce changement pour éviter toute confusion", a-t-il expliqué.

L'amendement sera intégré au projet de loi de retrait de l'UE, qui doit faire l'objet d'un examen détaillé en commission à partir du mardi 14 novembre.

"Le moment d'une vraie clarification approche"

Alors que Theresa May est actuellement fragilisée après deux démissions au sein de son gouvernement, les négociations pour organiser le Brexit ont repris jeudi à Bruxelles entre les Européens et le Royaume-Uni. Cette sixième session, organisée au siège de la Commission européenne, sera courte puisqu'elle prendra fin ce vendredi. "Le temps presse", a prévenu jeudi Michel Barnier depuis Rome où il prononçait un discours avant de rentrer dans l'après-midi à Bruxelles. "Le moment d'une vraie clarification approche", a ajouté celui qui négocie au nom des 27 pays qui resteront dans l'UE.

>>> À lire aussi : Paradise papers : l’Union européenne surfe sur la vague pour se venger du Brexit

"Nous avons fait des progrès considérables dans les domaines qui comptent", a au contraire estimé le ministère britannique chargé du Brexit sur son compte Twitter, dans un message en forme de réplique, accompagné d'une vidéo détaillant les engagements pris à ce stade.

Theresa May ne "tolérera pas" de tentatives d'obstruction parlementaire

De son côté, la Première ministre britannique Theresa May a prévenu aujourd'hui les parlementaires favorables au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne qu'elle ne "tolérera pas" de tentatives d'obstruction pour ralentir ou stopper la sortie du pays de l'UE. "Nous ne tolérerons aucune tentative d'utiliser la voie des amendements au projet de loi pour essayer de bloquer la volonté démocratique du peuple britannique, en essayant de ralentir ou d'arrêter notre départ de l'Union européenne", a écrit Teresa May dans le Daily Telegraph. Et d'ajouter : "Nous quitterons l'Union européenne le 29 mars 2019".

>>> À lire aussi : Les Anglais de Londres élaborent désormais des scénarios d’annulation du Brexit