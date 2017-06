Brexit : la reine Elizabeth a-t-elle voulu faire passer un message... avec son chapeau ?

Au Royaume-Uni, la reine Elizabeth n'a aucun pouvoir politique et doit faire preuve de neutralité politique. Mais le chapeau qu'elle portait ce mercredi, alors qu'elle lisait le programme gouvernemental de la Première ministre Theresa May, semblait bien être un message implicite à ses sujets. En effet, elle portait un chapeau bleu orné de cinq fleurs à boutons jaunes disposées en étoile, un choix le drapeau de l'Union européenne....

Or, ce discours visait justement à présenter la loi prévue par Theresa May pour sortir le Royaume-Uni de la législation de l'Union européenne.

Ce programme législatif, qui comporte huit articles, est destiné à abolir le Code de la loi de 1972 qui avait incorporé la législation européenne au droit britannique, et à créer de nouvelles règles en termes de commerce, immigration, pêche ou encore agriculture.

"La priorité de mon gouvernement est d’obtenir le meilleur accord possible alors que le pays quitte l’Union européenne", a déclaré la reine, lisant le texte de Theresa May.

Dressed down! Last year's #QueenSpeech compared to this year's https://t.co/gkT29m3tl8 pic.twitter.com/N7lnNEK9rj

— Mirror Politics (@MirrorPolitics) June 21, 2017