Brexit : "Nous ne sommes pas un pays qui fuit ses dettes" assure le ministre des Finances

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'incroyable plongée de Guillaume Néry dans la piscine la plus profonde du monde

Vieilles Charrues: non loin des stars, des jeunes pousses du web se défient sur scène

En savoir plus

Le montant de la facture n'a toujours pas été déterminée mais serait comprise en 50 et 100 milliards d'euros.

Changement de ton, ce dimanche matin sur la BBC, avec son collègue le ministre des Finances, Philip Hammond. "Nous sommes un pays qui honore ses obligations" assure-t-il. "S'il y a un montant que nous devons et qu'il est correctement quantifié et vérifié, bien sûr que nous nous en acquitterons. Nous ne sommes pas un pays qui fuit ses dettes." En revanche, il a jugé "ridicule" le montant de 100 milliards d'euros, évoqués ces derniers mois. Il a d'ailleurs souligné que Boris Johnson faisait référence à cette somme dans sa sortie médiatique.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres