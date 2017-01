Brexit : Michel Sapin évoque "improvisation" de Theresa May

C'est un discours très attendu. Ce mardi 17 janvier, en fin de matinée, la Première ministre britannique devrait annoncer une sortie complète de l'Union européenne, à environ dix semaines du déclenchement de la procédure de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, qui est annoncé pour la fin mars. Jusqu’à présent, Theresa May n'a jamais réellement dévoilé son plan, se cachant uniquement sous les formules comme : "Le Brexit veut dire le Brexit" ou "Nous sortons de l’UE mais pas de l’Europe".

Improvisation ?

Selon les fuites reprises par la presse avant le discours fatidique de la Première ministre britannique, le Brexit serait "dur" ou encore "clair et net".

Un sénario auquel le ministre français de l'Économie et des Finances, Michel Sapin peine à y croire. En effet, lors de ses voeux à la presse, il a jugé que la Grande-Bretagne ne s'est pas préparée au Brexit. "On le voit bien, on est dans une situation d'improvisation, d'allers-retours entre des positions d'engagement de négociations bienveillantes (...) et des positions dures, pour ne pas dire hard, qui soi-disant permettraient d'engager des négociations dans de meilleures conditions", a-t-il déclaré. "Tout cela montre combien le gouvernement britannique est désarmé par rapport à une situation que certains" de ses membres "n'avaient pas voulue et qui en son sein-même crée des débats qui sont manifestement très difficiles", a-t-il ajouté.

Personne ne peut le savoir en avance, mais peut-être que la chef du gouvernement britannique épatera Michel Sapin, et pas que lui. Selon la presse, elle devrait insister sur la construction d'un Royaume-Uni "ouvert sur le monde" qui signe ses propres accords commerciaux avec des pays du Commonwealth, les géants asiatiques et les États-Unis. Une ligne soutenue par les dernières déclarations fracassantes de Donald Trump. Lundi Downing Street a dévoilé quelques parties du discours. Ainsi, Theresa May devrait également dire : "Notre vote en faveur de la sortie de l'Union européenne n'était pas un rejet des valeurs que nous partageons". Le discours a quelques jours après le départ du gouvernement du ministre de l'Économie Philip Hammond qui - devant les réticences européennes - a menacé l'UE de se lancer dans un dumping fiscal pour "regagner de la compétitivité" si son pays n'obtient pas ce qu'il désire.