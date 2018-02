Brexit : Michel Barnier demande à Theresa May de "faire un choix"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Nous avons besoin de clarté sur les propositions britanniques sur la future relation". Il a également rappelé que "sans l'Union douanière et hors du marché unique, les barrières au commerce des biens et services sont inévitables".

"Le temps est venu de faire un choix" a déclaré l’ancien ministre des Affaires étrangères français, après un entretien avec la Première ministre britannique et son ministre du Brexit David Davis.

C’est ce qu’on appelle un coup de pression. Michel Barnier, négociateur de l'Union européenne dans le dossier du Brexit, a demandé lundi au Royaume-Uni et à son gouvernement de faire un choix sur la période de transition puis la relation à venir entre Londres et Bruxelles.

