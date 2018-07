Brexit : Londres demande à Paris et Berlin de s'impliquer davantage

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a fait pression sur la France et l'Allemagne, ce mardi, pour qu'ils soient plus parties prenantes dans les négociations du Brexit. Le ministre britannique les a prié de s'impliquer davantage afin de convaincre les négociateurs européens de trouver l'issue la plus positive possible au Brexit.

Jeremy Hunt s'est adressé en ces termes au quotidien britannique, l'Evening Standard : " La France et l'Allemagne doivent adresser à la Commission le message selon lequel nous avons besoin de négocier une issue pragmatique et positive pour protéger les emplois des deux côtés de la Manche car pour chaque emploi perdu au Royaume-Uni, il y aura des emplois perdus en Europe également si le Brexit se termine mal".