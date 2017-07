Brexit : La liberté de circulation prendra fin en mars 2019

La fin de la libre circulation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est donc pour mars 2019. Le gouvernement, via le porte-parole de Theresa May, a ainsi clarifié la position de l'Etat britannique qui peine à trouver une ligne directrice cohérente depuis la victoire du Brexit. "Les autres éléments concernant le système régissant l'immigration après le Brexit seront exposés en temps utile, il serait inutile de spéculer sur leur sens ou de laisser croire que la liberté de circulation puisse rester dans son état actuel."

Des propos contradictoires avec ceux du ministre des Finances Philip Hammond, qui estimait que les règles concernant l'immigration n'allaient pas être modifiées.

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement britannique se perd entre les différentes voix. Le mois dernier, Philip Hammond avait justement assuré que son pays payera bien la facture de l'Union européenne. Quelques jours plus tôt, son homologue aux affaires étrangères, Boris Johnson, avait assuré du contraire.