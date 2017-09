Brexit : la Grande-Bretagne vote la "Repeal bill"

Lentement mais surement, la Grande-Bretagne tire un trait sur l'Europe. Dans la nuit de lundi à mardi, la Grande-Bretagne a ainsi voté la "Repeal Bill" à 326 voix contre 290. Cruciale, cette loi met fin à la suprématie du droit européen sur le droit national et doit permettre au pays de maintenir des règles similaires pour éviter les changements brusques. "Le Parlement a pris la décision historique de soutenir la volonté du peuple britannique et de voter pour une loi qui apporte certitude et clarté avant notre retrait de l'Union européenne" a commenté la Première ministre Theresa May dans un communiqué.

Les députés doivent encore amender ce texte avant qu'il ne soit définitivement adopté. Pour cela, le gouvernement a choisi le passage en force, en utilisant l'équivalant de nos ordonnances afin d'accélérer le processus. Une méthode qui fait grincer des dents et provoque une forte opposition parlementaire.