Brexit : le gouvernement britannique dément une facture de sortie à 40 milliards d'euros

Apparemment, il faudra encore du temps avant de déterminer le montant de la facture dont devra s'acquitter le Royaume-Uni, avant de sortir définitivement de l'Union européenne. Alors que le Sunday Telegraph affirmait, de sources gouvernementales, que Londres tablait sur 40 milliards d'euros, le porte-parole de Theresa May a démenti l'information, précisant que le gouvernement britannique "ne reconnaissait pas" ce montant. "La Première ministre a dit clairement dans sa lettre activant l'article 50 que le Royaume-Uni et l'UE devaient discuter d'un règlement équitable à la fois de nos droits et de nos obligations en tant qu'Etat membre de l'UE" a-t-il souligné.

Le montant de la facture est un des principaux points de tension entre les deux parties. A Bruxelles, on se garde bien de réclamer un chiffre précis, mais une somme allant de 60 à 100 milliards d'euros a été évoquée dans les couloirs de la Commission européenne. Michel Barnier, le chef de la négociation avec le Royaume-Uni pour l'UE, n'a pas réagi.