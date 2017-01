Brexit : François Hollande "a pris acte de cette clarification"

François Hollande s'est entretenu au téléphone avec Theresa May, ce mardi après-midi. "Le président a pris acte de cette clarification et indiqué qu'il souhaitait que la négociation puisse commencer le plus rapidement possible après la notification de la sortie du Royaume-Uni de l'Union prévue d'ici la fin mars" a souligné auprès de Reuters l'entourage du président français.

"Nous saluons le fait que le premier ministre britannique a esquissé aujourd'hui la vision de la sortie de son gouvernement et a enfin apporté un peu de clarté quant aux plans britanniques", a souligné Frank-Walter Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères.

Il a néanmoins rappelé que l'article 50 n'avait toujours pas été enclenché et que "les négociations ne commenceront que lorsque la Grande-Bretagne aura officiellement fait part de son souhait de sortir."

De son côté, Donald Tusk, président du Conseil européen, a réagi sur Twitter : "Triste processus, des temps surréalistes mais au moins une annonce plus réaliste sur Brexit."

Michel Barnier, chef de la négociation avec le Royaume-Uni pour la Commission européenne, a souligné qu'il attendait désormais le début des négociations. "Ma priorité est d'obtenir un bon accord pour les 27" a-t-il précisé sur Twiter.

Du côté de la bourse, la livre sterling reprend des couleurs pour atteindre 86,72 pence pour un euro et 1,2319 dollar pour une livre, contre respectivement 87,77 pence pour un euro et 1,2171 dollar.