Brexit : le discours de Theresa May salué, la livre remonte

L'euro monte face au dollar, la livre grimpe après le discours de Theresa May

Du côté de la bourse, la livre sterling reprend des couleurs pour atteindre 86,72 pence pour un euro et 1,2319 dollar pour une livre, contre respectivement 87,77 pence pour un euro et 1,2171 dollar.

De son côté, Donald Tusk, président du Conseil européen, a réagi sur Twitter : "Triste processus, des temps surréalistes mais au moins une annonce plus réaliste sur Brexit."

"Nous saluons le fait que le premier ministre britannique a esquissé aujourd'hui la vision de la sortie de son gouvernement et a enfin apporté un peu de clarté quant aux plans britanniques", a souligné Frank-Walter Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères. Il a néanmoins rappelé que l'article 50 n'avait toujours pas été enclenché et que "les négociations ne commenceront que lorsque la Grande-Bretagne aura officiellement fait part de son souhait de sortir."

