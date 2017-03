Brexit : les Britanniques votent le déclenchement de l'article 50

Ce 13 mars, les députés britanniques ont voté le déclenchement de l'article 50 du traité européen, qui acte formellement le Brexit. Les parlementaires, et particulièrement, les Lords ont freiné, ces dernières semaines le processus de départ mais leurs amendements ont finalement été rejetés.

La Première ministre Theresa May pourrait désormais lancer la procédure, dès ce mardi, soit deux semaines avant la date avancée par le gouvernement. Et le processus ne fait que commencer. Les négociations s'annoncent compliquées et s'étaleront sur au moins deux ans.

Plus d'informations à suivre...