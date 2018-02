Brexit : Boris Johnson évoque une "trahison" en cas d’inversion du processus

Faire machine arrière sur le Brexit ? "Ce serait une erreur monumentale qui provoquerait un sentiment permanent et ineffaçable de trahison" a prévenu Boris Johnson. Ce mercredi, lors d'un discours prononcé à Londres, le ministre britannique des Affaires étrangères a fustigé les responsables qui souhaitaient revenir sur la décision issue du référendum du 23 juin 2016.

L'ancien maire de Londres, figure de proue des partisans du Brexit, a martelé que cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pouvait unifier le pays. "Le Brexit est le grand projet de notre époque.

Le succès du Brexit dépendra de ce que nous en ferons. Et ensemble, nous en ferons un succès".

Et de tenter de rassurer : "Il ne s'agit pas d'un bras d'honneur adressé depuis les falaises de Douvres. La question n'est pas de revenir au système autarcique des années 1950", mais de "reprendre le contrôle de nos frontières et de nos lois". Le ministre a également critiqué l'Union européenne et ses isntitutions qualifiées de "complexes et obscures".