Brexit : un "bon accord" est "possible", assure Nathalie Loiseau

Alors que la Première ministre britannique, Theresa May, a jugé "inacceptable" le rejet de ses propositions par les dirigeants européens au sommet informel de Salzbourg (Autriche) vendredi, la France croit toujours à la possibilité d'un accord sur le Brexit. "Nous travaillons à un bon accord, il est possible et j'y crois et nous y croyons tous à 27", a affirmé Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes, samedi sur franceinfo.

"L'idée qu'un Eurostar ne puisse pas arriver en gare du Nord ou qu'un avion britannique ne puisse pas se poser dans un aéroport français, c'est ce qu'on veut éviter mais ce n'est pas spontané. Ça se prépare", a-t-elle ajouté. Pour la ministre, il n'est pas exclu "qu'on ne se mette pas d'accord à la fin". "Nous devons nous y préparer" à cette éventualité, a-t-elle affirmé, assurant qu'une loi d'habilitation serait présentée au Parlement au mois de novembre.

Elle assure que les pays membres ont "avancé sur 90% du projet d'accord de retrait" et que le Brexit "ne peut pas se traduire par la déglingue, le détricotage de l'Union européenne".

A six mois de l'échéance, Theresa May a sommé vendredi les 27 autres membres de l'Union de lui présenter une alternative à son plan de sortie de l'UE.