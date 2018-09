Brett Kavanaugh remporte un premier vote pour sa nomination

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Terrorisme : un « ministre » présumé de l’EI et son fils condamnés à dix et huit ans de prison

Wall Street termine stable, entre Facebook et Intel

Réchauffement, scarabées et arbres morts: cocktail incendiaire pour les forêts américaines

Allemagne: 1ère défaite pour le Bayern, battu et rejoint en tête par Berlin

En savoir plus

Le témoignage de Christine Blasey Ford, qui accuse Brett Kavanaugh d'agression sexuelle en 1982, quand elle avait 15 ans et lui 17, a coupé l'Amérique en deux camps sans pour autant apporter de certitudes. Au Sénat, il restera désormais le vote de l'Assemblée en séance plénière pour valider l'élection du juge. Techniquement, les Républicains ont l'avantage, disposant d'une majorité de 51 sièges contre 49 pour les Démocrates. Il faudrait deux désistements pour que la candidature de Kavanaugh capote, mais le mot d'ordre au GOP est très clair, et le "whip" (chef du groupe Républicain au Sénat), Mitch McConnell a signifié qu'il serait "fier de voter pour confirmer le juge Kavanaugh quand le Sénat votera en séance plénière dans les prochains jours".

Ce dernier a affirmé non pas croire à la version du juge Kavanaugh mais au principe de présomption d'innocence en cas d'absence de preuves vérifiées.

Le vote a été très serré. Onze voix seulement pour et dix contre. Le juge Brett Kavanaugh, entendu la veille par une commission du Sénat à la suite d'une accusation d'agression sexuelle semble avoir gardé la confiance de son camp. Sa défense n'a pas convaincu les Démocrates, qui ne veulent en plus pas de ce juge conservateur dans une Cour Suprême qui balancerait dès lors à droite. Le résultat du vote était presque déjà connu, mais le sénateur républicain Jeff Flake, qui semblait dans un premier temps indécis, a apporté son soutien au juge Kavanaugh avant même que le vote soit effectué.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres