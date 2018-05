Bretagne : un radicalisé fiché S, jugé "dangereux", s'est évadé de prison

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Nouveaux heurts entre étudiants et forces de l'ordre dans des universités sénégalaises

En savoir plus

La police le recherche donc d'autant plus activement.

L'homme a un profil qui inquiète particulièrement la police : il est fiché S, détenu de droit commun suivi au titre de la radicalisation, "potentiellement radicalisé" et "dangereux selon l'administration pénitentiaire.

Selon une information du Télégramme, mercredi 16 mai au matin, un détenu a réussi à s'évader de la maison d'arrêt de Brest. L'homme a profité d'une extraction médicale pour réussir son évasion. A la sortie du véhicule de police qui l'amenait à l'hôpital, il s'est mis à courir pour échapper à ses gardiens. Un agent a réussi "à le plaquer une première fois au sol mais le détenu s'est relevé et a rejoint un véhicule de type Peugeot 306 où au moins deux hommes l'attendaient", a déclaré le syndicat pénitentiaire FO.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres