Bretagne : Manuel Valls giflé par un jeune homme

"Le jeune a immédiatement été mis à terre par les vigiles. Manuel Valls, lui, bien que sonné a déclaré, “ça va”, et a continué sa route."

Après l'attaque à la farine, Manuel Valls n'est décidemment pas épargné… A Lamballe, en Bretagne, le candidat a été la cible d'un jeune homme qui lui a assené une gifle, devant la maire. "Il a tout juste eu le temps de serrer quelques mains. Un jeune attendait devant les grilles de sécurité qui protègent les travaux d’extension des bureaux de la police municipale. Le jeune s’est approché du candidat à la primaire et lui a donné une baffe" explique le journal local Le Penthièvre sur son site internet.

