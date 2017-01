Braquage de Kim Kardashian : les suspects mis en examen

Parmi les 17 personnes arrêtées lundi pour le braquage de Kim Kardashian en octobre 2016, trois ont été mises en examen, selon BFMTV. Le premier suspect, âgé de 64 ans, a été mis en examen pour recel et association de malfaiteurs. Il est soupçonné d'avoir aidé à la revente des bijoux volés. Toutefois, selon son avocat, il nie toute implication dans l'affaire. Le second suspect, âgé de 63 ans, a également été mis en examen pour vol avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration et association de malfaiteurs, selon le parquet.

Un troisième homme, âgé de 44 ans, a été mis en examen pour complicité de vol avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs. "Une quatrième personne, âgée de 27 ans, est en cours de présentation devant le juge d'instruction", indique BFMTV.

L'enquête du braquage de Kim Kardashian avance assez rapidement. Dans la nuit de mercredi à jeudi, quatre gardés à vue ont été libérés. Six personnes sont toujours en garde à vue ce jeudi dans les locaux de la brigade de répression du banditisme après l'interpellation, lundi, de 17 suspects. Mardi soir, trois personnes avaient déjà été relâchées, dont le chauffeur de la star américaine.

