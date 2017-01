Braquage de Kim Kardashian : six suspects, dont le "cerveau" présumé, ont été mis en examen

Six individus, dont le "cerveau" présumé du braquage de la vedette américaine Kim Karsashian en octobre 2016 à Paris, ont été mis en examen par un juge d'instruction, a indiqué ce vendredi le Parquet.

Parmi ces suspects, quatre des cinq membres présumés du commando, dont le "cerveau" et son fils, ont été mis en examen notamment pour vol avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs.

Âgé de 27 ans, le fils du "cerveau" présumé a lui aussi été mis en examen des mêmes chefs. Il est également suspecté d'avoir servi de chauffeur aux braqueurs.

La compagne du chef du commando, Christiane G., a également été mise en examen, notamment pour complicité de vol avec arme en bande organisée et complicité d'enlèvement et séquestration, et association de malfaiteurs. Plus d'informations sur la mise en détention provisoire des suspects devraient être communiquées dans la soirée.

"Ces six mises en examen sont intervenues au terme d'un travail remarquable de la brigade de répression du banditisme", a déclaré le parquet.

