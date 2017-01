Braquage de Kim Kardashian : le principal suspect explique comment il a procédé

L'homme est loin d'être un bleu. Déjà condamné en 2010, Aomar Ait Khedache a fini par admettre son implication dans le braquage de Kim Kardashian, comme le révèle son audition, obtenue par le Monde. Son ADN a bien été retrouvée sur les liens utilisés pour attacher la starlette. Après avoir nié, il doit se rendre à l'évidence et raconte avoir été "bien informé " par "quelqu’un qui lui était très proche." Mais, il admet aussi que la plupart des informations étaient simples à trouver. "L’affaire proprement dite était donnée sur Internet, avec tout" raconte-t-il aux enquêteurs.

"Les bijoux présentés sur Internet, précisant qu’elle ne portait pas de faux bijoux. Qu’il n’y avait pas de faux, les horaires quand elle venait en France (…) il suffisait de regarder sur Internet pour tout savoir, absolument tout."

"Ce n’était pas un gros vol à main armé. Il suffisait de neutraliser le veilleur de nuit et d’accéder à la chambre" poursuit-il. "J’ai tout de suite été emballé. C’était une affaire très simple. Ça n’était pas un truc violent. C’est pas un braquo quoi."

Il explique le déroulement de l'action. "La personne qui est avec moi l’a attachée sur le lit je crois (…) Et je l’ai posée dans la salle de bain. On est redescendu." Et de préciser que tout avait été fait "avec douceur (…) on n’a pas exhibé d’arme devant une femme." Et quid des bijoux désormais ? L'or a été fondu. Quant au fameux diamant ? "il y a une personne qui l’a (…) Tout le monde a eu peur de vendre, parce que c’est une pierre qui est repérable."