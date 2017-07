Bouches-du-Rhône : mis en examen pour avoir volé des lance-roquettes et obus de l'armée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Cet incident a conduit la ministre des Armées à ordonner une enquête de commandement qui devra revoir les conditions de transport de munitions par voie ferrée et proposer des mesures, susceptibles d'être mises en oeuvre avec la SNCF, pour en renforcer la sécurisation", souligne-t-on samedi au ministère des Armées.

Au total, quatre lance-roquettes antichars et quatre caisses d'obus conçus pour pénétrer les blindages ont été volés.

Il est accusé d'un vol commis au cours de la dernière semaine de juin, dans un train de marchandises qui traversait la France, entre la base de Miramas (Bouches-du-Rhône) et celle de Brienne-le-Château, dans l'Aube. Sur le parcours du train, les agents de la Suge (la surveillance générale de la SNCF) se sont rendu compte qu'un des wagons contenant de l'armement militaire avait été ouvert.

Un jeune homme de 23 ans a été mis en examen, ce vendredi, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pour vol aggravé, détention et transport d'armes de guerre, rapporte le Parisien.

