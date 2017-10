Boris Faure publie une (impressionnante) photo de son crâne, un mois après son agression

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un chasseur confond un homme avec un sanglier et le tue

Rugby: le Top 14 et la Pro D2 pèsent un milliard d'euros dans l'économie française

En savoir plus

Quant à M'jid El Guerrab, 34 ans, il a été mis en examen pour violences aggravées avec arme. Et "bien qu'il ait démissionné de La République en marche, ce dernier est toujours membre de l'Assemblée nationale" rappelle le Huffington Post.

Qui donne l’accolade symbolique à celles et ceux qui l’ont soutenu dans l’épreuve".

"Couturé. Crâne balafré. Mais vivant ! #agression #coupsdecasque. Maintenant que justice soit faite", a-t-il posté sur Twitter. Avant de se montrer plus prolixe sur son compte Facebook. "La cicatrice est impressionnante. Elle dit un peu de la violence de l’agression. Même si la cicatrisation a fait son œuvre. J’ai hésité à mettre cette photo sur le réseau. Nul exhibitionnisme ou morbidité. C’est la photo d’un homme vivant, dont la convalescence avance. Un homme reconnaissant aux médecins qui l’ont sauvé.

"La cicatrice est impressionnante" : c'est Boris Faure lui-même qui le dit. Un peu plus d'un mois après la houleuse altercation avec le député LREM M'jid El Guerrab, le cadre du parti socialiste a souhaité poster une photo de son crâne durement touché durant les violences.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres