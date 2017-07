Bono affirme avoir eu une "conversation singulière" avec Emmanuel Macron

Du "beautiful people" à l'Elysée. Ce lundi, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont reçu le chanteur du groupe U2, Bono, afin d'aborder les questions humanitaires. Si le chef de l'Etat n’est pas venu accueillir l’artiste irlandais - qui s'est présenté à 17 heures sur le perron du palais de l'Elysée - Brigitte Macron l'a raccompagné vers 18h30 à l'issue de leur entretien, posant quelques instants devant les photographes.

Et l'entrevue aurait été fructueuse.

"C'était une conversation assez singulière, comme j'en ai rarement eues. Le Président était ouvert à trouver de nouvelles manières innovantes pour résoudre les problèmes qui impactent les plus pauvres", a confié le chanteur, co-fondateur de l'ONG One, qui a précisé qu'ils avaient abordé la "crise des réfugiés" et "comment la plupart des Européens aujourd'hui comprennent que ce qui se passe sur le continent africain a un impact sur leur vie".

L'interprète de "Sunday, bloody Sunday" a semble-t-il beaucoup apprécié sa rencontre avec la femme du président, "passionnée par l'éducation des jeunes filles", "parce qu'elle est enseignante elle-même", a supposé le chanteur. "Nous avons parlé de comment nous pouvons gérer le problème de 130 millions de jeunes filles non scolarisées."

Bono est un "habitué" de l'Elysée, lui qui a déjà rencontré par le passé Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Emmanuel Macron continuera dans les paillettes et encore plus de glamour puisque mercredi, il recevra la superstar de la chanson, Rihanna, fondatrice de l'organisation humanitaire Clara Lionel Foundation